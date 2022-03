Outward: Definitive Edition arriva su PS5, Xbox Series X|S e PC, periodo di uscita e dettagli

Prime Matter e Nine Dots hanno annunciato Outward: Definitive Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC. Si tratta di una riedizione del GDR open world in arrivo a maggio che include il gioco base, due DLC e un buon quantitativo di contenuti nuovi e aggiornati.

Insieme al gioco base, la Definitive Edition conterrà due DLC - The Three Brothers e The Soroboreans - con nuovi contenuti e numerosi aggiornamenti sulla qualità del titolo e modifiche al bilanciamento.

I giocatori più esperti, inoltre, potranno affrontare nuove sfide nella Definitive Edition, rappresentate da incontri unici nei dungeon, nuovi scenari di sconfitta e anche malattie inedite. Non mancano poi una serie di aggiornamenti che promettono di migliorare il loro viaggio attraverso Aurai, tra cui la possibilità di accedere alla scorta mentre visitano il mondo di un amico e la presenta di laboratori per gli incantesimi in ogni regione.

Anche il crafting è stato ritoccato e ora risulta più accessibile, mentre i rischi della corruzione introdotti nei DLC ora possono manifestarsi anche in tutto il mondo di gioco.

I giocatori che possiedono già il gioco base e il DLC The Three Brothers possono riscattare una copia gratuita della Definitive Edition.