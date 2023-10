PAC-MAN Mega Tunnel Battle Chomp Champs annunciato per PC e console: fa risorgere l'esclusiva Stadia

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Amber Studio hanno annunciato il gioco battle royale a 64 giocatori PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam). Il lancio è previsto per l'inizio del 2024. Qui sotto potete vedere il trailer.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs è una versione potenziata dell'ex esclusiva Stadia PAC-MAN Mega Tunnel Battle. La descrizione ufficiale recita: "PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs è una gara a base di PAC-MAN solo online! Fatti strada attraverso molteplici labirinti interconnessi usando i Power Pellet e una varietà di Power Items per fare a pezzi i GHOSTS e i giocatori avversari di PAC-MAN! Sii l'ultimo PAC in piedi alla fine di ogni partita in questa battle royale a 64 giocatori per diventare il Chomp Champ!".