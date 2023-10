The Golden Joysticks 2023, svelata la data: Troy Baker condurrà con anche Manon Gage di Immortality

I The Golden Joysticks 2023 saranno condotti da Troy Baker, famoso doppiatore e attore videoludico (e non solo), che sarà accompagnato da diverse guest star nel corso della presentazione. La data dell'evento è il 10 novembre 2023, mentre le votazioni per 17 diverse categorie sono già aperte ora e lo saranno fino al 20 ottobre 2023. Altre tre categorie - Miglior attore, Migliore attore di supporto e Ultimate Game of the Year - saranno aperte per le votazioni il 23 ottobre 2023.

I 41esimi Golden Joysticks 2023 avranno luogo al Royal Lancaster Hotel a Londra: si tratta di un ritorno al formato in diretta per la prima volta sin dal 2019. Come è successo a molti altri show, il COVID ha bloccato le presentazioni dal vivo e si è passati a una versione completamente digitale.