Assassin's Creed Mirage include un gatto con il simbolo degli Assassini sul naso e una triste storia

La cosa è stata segnalata su Reddit dall'utente suckashelfboi101, come potete vedere qui sopra. L'utente ha scritto: "Sto impazzendo o no? La faccia di questo gatto dovrebbe assomigliare all'emblema degli Assassini o cosa perché è l'unica cosa che riesco a vedere. Magari è qualcosa che gli sviluppatori hanno aggiunto per puro divertimento?"

Il gatto di Assassin's Creed Mirage potrebbe avere una triste origine

Ubisoft non ha confermato in modo ufficiale se questo dettaglio sia voluto o sia una coincidenza, ma secondo l'account fan-made Scholars of the Creed su Twitter, l'inclusione non è stata una casualità o qualcosa di inserito solo per divertimento, ma un tributo al gatto di un fan di Assassin's Creed. Un commento di un utente di Facebook ha condiviso un'immagine del gatto di un amico che presentava gli stessi segni e che è morto.

L'ipotesi è quindi che Ubisoft abbia deciso di rendere omaggio al felino del fan di Assassin's Creed.

Infine, vi segnaliamo che se avete problemi con l'avvio di Assassin's Creed Mirage su Xbox, non siete i soli: ecco i dettagli.