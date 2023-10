Assassin's Creed Mirage non funziona su Xbox: l'errore 0x87e10bc6 e una soluzione temporanea

Se state cercando di avviare Assassin's Creed Mirage su Xbox e vi viene segnalato l'errore 0x87e10bc6, sappiate che non siete i soli. Sulla base di una serie di segnalazioni emerse su Reddit e su X, sono vari i giocatori che sono incappati in questo problema.

L'errore 0x87e10bc6 appare quando il gioco è temporaneamente non disponibile oppure non accessibile nella regione della console oppure non è più parte del catalogo. Questo è quanto segnala il sito di supporto di Xbox, che indica di aspettare qualche minuto prima di riprovare ad avviare nuovamente il gioco. Viene anche indicato di verificare lo stato dei server di Xbox (che non hanno alcun problema al momento) e verificare che il gioco sia parte del catalogo (e alcuni giocatori segnalano che in effetti Assassin's Creed Mirage non appare nella lista dei giochi posseduti).