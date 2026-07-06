Paddle Paddle Paddle vende 262.000 copie, ma oltre 55.000 giocatori hanno chiesto il rimborso su Steam

Il problema dei rimborsi per gli studi più piccoli

Zoroarts sostiene che il sistema penalizzi in particolare gli sviluppatori di giochi brevi e molto economici come il suo. In un messaggio pubblicato su X ha scritto: "Questo non dovrebbe essere possibile, Steam. Sarebbe bello se finalmente faceste qualcosa riguardo alla vostra politica dei rimborsi." Ha inoltre spiegato di aver ricevuto numerose recensioni di utenti che dichiarano di aver apprezzato il gioco, pur avendone richiesto il rimborso: "Ho un tasso di rimborso del 21%, nonostante il 90% delle recensioni sia molto positivo. Si tratta di oltre 55.000 rimborsi." Insomma, in tanti lo hanno comprato e apprezzato, ma hanno chiesto comunque i soldi indietro.

Secondo l'autore, Paddle Paddle Paddle era stato progettato per durare circa tre ore e mezza, una durata che molti giocatori effettivamente raggiungono. Tuttavia, il titolo ha attirato anche speedrunner e utenti interessati a completarlo nel minor tempo possibile, riuscendo così ad arrivare ai titoli di coda entro il limite previsto dalla politica di rimborso di Steam.

Il gioco viene venduto a soli 4,49 euro a prezzo pieno ed è stato spesso proposto in promozione a circa la metà del prezzo. Stimando un prezzo medio di vendita di circa 3,40 euro, al netto della commissione di Steam i rimborsi avrebbero comportato una perdita di ricavi di circa 154.000 dollari, da dividere con il publisher Assemble.

Lo sviluppatore propone una possibile soluzione: indicare chiaramente sulla pagina Steam la durata prevista del gioco e, per i titoli inferiori alle due ore, impedire che la loro breve durata possa essere sfruttata per ottenere automaticamente un rimborso dopo aver completato l'intera esperienza.