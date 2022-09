Paris Game Week 2022: date dell'evento, ci saranno anche Nintendo, PlayStation e Xbox

È stato confermato che la Paris Game Week tornerà in questo 2022. Tramite il sito ufficiale possiamo vedere che lo show avrà luogo dal 2 al 6 novembre 2022. Inoltre, è stata confermata la presenza di PlayStation, Nintendo, Xbox.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Tramite una traduzione automatica, possiamo vedere che il tweet riporta il seguente messaggio: "Ai tuoi comandi! Siamo lieti di annunciare il ritorno dei tre produttori Nintendo, PlayStation e Xbox alla Paris Game Week! Saranno disponibili tutte le console di ultima generazione per permettervi di testare tutte le novità videoludiche."

Ricordiamo che l'ultima edizione della Paris Game Week che ha avuto luogo è stata quella del 2019. Nel 2020, l'organizzatore ha deciso di cancellare l'evento a causa del Coronavirus, che impediva di gestire un show di dimensioni così grandi in sicurezza. Anche nel 2021 non è stato realizzato nulla, ma per fortuna ora la Francia può accogliere i giocatori e gli esperti del settore per questo grande evento videoludico.

La Paris Game Week non è di norma lo show più importante dell'anno e non crediamo che ci saranno novità incredibili pronte a stupire i giocatori, ma non mancheranno alcuni annuncio che potrebbero comunque interessare ai fan. Non ci resta altro da fare se non attendere.