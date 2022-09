MultiVersus: Joker è uno dei personaggi in arrivo ed è doppiato da Mark Hamill, per un dataminer

MultiVersus può già contare su tanti personaggi interessanti, ma questo non significa che gli sviluppatori abbiano finito. Secondo un dataminer, uno dei prossimi lottatori in arrivo è Joker, il cattivo del mondo DC e nemesi giurata di Batman. Inoltre, pare che il doppiatore sia Mark Hamill.

Il dataminer Laisul ha condiviso un file audio, proveniente da MultiVersus ma non presente nella parte del codice accessibile ai giocatori, nel quale possiamo udire il Principe del Crimine, Joker. Considerando che nel gioco sono già presenti personaggi come Batman e Harley Quinn, non è una sorpresa che anche il pagliaccio sia in arrivo.

Quanto riportato non è ufficiale e non ne abbiamo conferma, ma parrebbe che il doppiatore sia Mark Hamill (noto soprattutto in quanto Luke Skywalker). L'attore ha prestato la voce al Joker di Batman: The Animated Series e la sua interpretazione è considerata una delle migliori tra le opere canoniche.

Come sempre vi ricordiamo che quanto riportato è frutto di un dataming, ovvero non vi è nulla di definitivo e ufficiale. È possibile che la linea di dialogo non venga utilizzata o che gli sviluppatori di MultiVersus decidano, per vari motivi, di non inserire Joker nel roster di personaggi.

Anche ammesso che il personaggio arrivi in MultiVersus, non sappiamo quando questo avverrà. Per ora, possiamo goderci il recentemente aggiunto Rick Sanchez.