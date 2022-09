Avatar The Last Airbender: cast della serie live-action di Netflix svelato ufficialmente

Netflix ha svelato il cast di Avatar: The Last Airbender, la sua serie live-action dedicata alla saga animata nota in Italia come Avatar: La leggenda Aang.

Prima di tutto, vediamo i membri del cast già annunciati: Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh), Daniel Dae Kim (Il Signore del Fuoco Ozai), Maria Zhang (Suki), Tamlyn Tomita (Yukari), Yvonne Chapman (Avatar Kyoshi) e Casey Camp-Horinek (nonna di Katara).

Ora, abbiamo modo di scoprire anche altri dettagli su altri membri del cast:

Amber Midthunder (Prey, Roswell) nel ruolo della Principessa Yue, la compassionevole guida spirituale della Tribù dell'Acqua del Nord.

A Martinez (Cowboy Bebop, Ambulance) nel ruolo di Pakku, maestro dominatore dell'acqua della Tribù dell'Acqua del Nord e strenuo difensore delle sue tradizioni.

Irene Bedard (Pocahontas, The Stand) nel ruolo di Yagoda, una guaritrice empatica che funge da modello per le donne dominatrici dell'acqua della sua tribù.

Joel Oulette (Trickster, Ruby and the Well) nel ruolo di Hahn, un guerriero forte e abile con una fedeltà incrollabile alla sua tribù.

Nathaniel Arcand (Heartland, FBI: Most Wanted) nel ruolo del capo Arnook, padre della principessa Yue e rispettato leader della loro tribù.

Meegwun Fairbrother (Burden of Truth, Mohawk Girls) nel ruolo dell'Avatar Kuruk, un precedente Avatar con un passato tormentato.

Arden Cho (Partner Track) nel ruolo di June, una tenace e persistente cacciatrice di taglie nota per la sua spietata efficienza.

Utkarsh Ambudkar (Ghosts, World's Best) nel ruolo di Re Bumi, l'antico e mercuriale sovrano della città del Regno della Terra di Omashu.

Danny Pudi (Mythic Quest, Corner Office) nel ruolo del Meccanico, un eccentrico inventore e ingegnere che fa del suo meglio per crescere suo figlio in un mondo devastato dalla guerra.

Lucian-River Chauhan (Encounter, Heartland) nel ruolo di Teo, l'idealista e rampante figlio del Meccanico.

James Sie (Stillwater) nel ruolo del Mercante di Cavoli, un venditore di verdure di Omashu che soffre da tempo.

Momona Tamada (Secret Headquarters, One: Thunder God's Tale) nel ruolo di Ty Lee, una adolescente energica e ottimista, una dei migliori amici della Principessa Azula.

Thalia Tran (Raya e l'ultimo drago, Little) nel ruolo di Mai, un'adolescente imperturbabile e ironica che, insieme a Ty Lee, è una delle più strette alleate della Principessa Azula.

Ruy Iskandar (Yes Day, Benders) nel ruolo del tenente Jee, il primo ufficiale della nave del principe Zuko.

Hiro Kanagawa (Altered Carbon, The Man in the High Castle) nel ruolo del Signore del Fuoco Sozin, spietato e ambizioso sovrano della Nazione del Fuoco e nonno del Signore del Fuoco Ozai.

C.S. Lee (Dexter, Warrior) nel ruolo dell'Avatar Roku, un saggio e benevolo Avatar del passato della Nazione del Fuoco.

François Chau (The Expanse, American Gigolo) nel ruolo del Grande Saggio, venerato leader spirituale della Nazione del Fuoco e guardiano del santuario dell'Avatar Roku.

Ryan Mah (The Good Doctor, Snowpiercer) nel ruolo del tenente Dang, secondo del comandante Zhao.

George Takei (Star Trek, Resident Alien) nel ruolo della voce di Koh, un antico spirito predatore.

Randall Duk Kim (Kung Fu Panda, John Wick) è la voce di Wan Shi Tong, uno spirito che appare sotto forma di gufo gigante ed è conosciuto anche come Spirito della Conoscenza.

L'imminente adattamento live-action è descritto dallo showrunner Albert Kim come "un'occasione per mostrare i personaggi asiatici e indigeni come persone vive e vegete. Non solo in un cartone animato, ma in un mondo che esiste davvero, molto simile a quello in cui viviamo noi".

