Penny Blood, ecco il primo trailer dell'oscuro JRPG dagli autori di Shadow Hearts

Yukikaze ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Penny Blood, un nuovo JRPG dalle tinte oscure e horror realizzato dai creatori di Shadow Hearts, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia. Segnaliamo inoltre che la peculiare doppia campagna Kickstarter che coinvolge il gioco e contemporaneamente anche Armed Fantasia è iniziata da poche ore e sta andando a gonfie vele.

Penny Blood è un JRPG ambientato negli anni venti in cui i giocatori vestono i panni di Matthew Farrel, un investigatore newyorkese che indaga su un caso oscuro che lo porterà ad affrontare demoni e mostri orripilanti.

Questo primo filmato ci offre un assaggio dei toni cupi della produzione e del sistema di combattimento (per quanto molto estremizzato e spettacolarizzato), che sarà a turni ma richiederà al giocatore di superare una sorta di QTE per massimizzare i danni degli attacchi. Il protagonista inoltre è in grado di trasformarsi assumendo le fattezze di un demone, acquisendo maggiore potenza. Dal comunicato ufficiale apprendiamo che sarà presente anche un sistema basato su dei "Sanity Point" con i personaggi che potrebbero impazzire interagendo con i demoni, diventando più forti ma anche più instabili.

Penny Blood è coinvolto in una peculiare iniziativa chiamata "Double Kickstarter". Il JRPG di Yukikaze è protagonista di una campagna Kickstarter condivisa con Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, l'erede spirituale di Wild Arms realizzato da Wild Bunch Productions, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Il crowdfunding è iniziato ieri sera e sono stati già raccolti 645.000 euro a fronte dei 721.000 richiesti per pubblicare entrambi i giochi su PC, con 31 giorni rimanenti, dunque sta andando decisamente molto bene.