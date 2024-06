Per Open AI, la compagnia di ChatGPT, i lavori creativi non dovrebbero esistere, però li plagia senza problemi

OpenAI è sicuramente la compagnia che negli anni ha fatto più progressi nello sviluppo di intelligenze artificiali generative, ossia di complessi algoritmi che, partendo dai immensi dataset formati da enormi quantità di dati presi dalla rete, spesso nell'inconsapevolezza di chi li ha prodotti, riescono a produrre testi, immagini, video, voci e quant'altro.

Quello che l'intellettuale Noam Chomsky ha definito "il più grande furto di proprietà mai avvenuto dopo le terre dei nativi americani da parte dei coloni europei" perché "copia lavori esistenti da artisti esistenti e cambia a sufficienza per sfuggire alle leggi del copyright" per molti è il futuro dei lavori creativi, lavori creativi che per la CTO di Open AI, Mira Murati, non avrebbero mai dovuto esistere, in primo luogo.