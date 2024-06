Il CEO di NVIDIA vede sempre più texture e oggetti generati dall’IA nei futuri videogiochi

Ad affermarlo è stato Jensen Huang, il CEO della compagnia , secondo cui in futuro vedremo sempre più elementi dei videogiochi, come texture e oggetti 3D, realizzati dall'intelligenza artificiale, anche in tempo reale.

Il futuro è nell'IA

Huang ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata More Than Moore, in cui è stato affrontata direttamente la questione.

Una foto di Huang

L'intervistatore gli ha infatti chiesto: "L'IA viene usata ormai da un po' di tempo nei videogiochi, sto pensando a DLSS e ora ad ACE. Crede che sia possibile applicare IA multimodali per generare frame?"

Al che Huang ha risposto che: "Intelligenza artificiale per i videogiochi - la usiamo già per la grafica neurale e possiamo generare pixel partendo da pochi pixel di input. Generiamo anche frame intermedi - non per interpolazione, ma per generazione. In futuro potremo persino generare texture e oggetti; gli oggetti potranno essere di qualità inferiore e noi potremo migliorarli. Genereremo anche i personaggi - pensa a un gruppo di sei persone, due potrebbero essere reali e gli altri potrebbero essere IA. I giochi saranno realizzati con l'IA, avranno l'IA dentro e potrai persino trasformare il tuo PC in un'IA usando G-Assist. Puoi usare il PC come assistente IA per aiutarti a giocare. GeForce è il più grande marchio di videogiochi del mondo, lo vediamo solo crescere, e in molti c'è in qualche modo l'IA. Non vediamo l'ora che più persone possano averla."

NVIDIA recentemente è diventata la società di maggior valore al mondo proprio grazie al mercato delle intelligenze artificiali.