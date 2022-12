Persona 4 Golden: modifiche di ultima generazione in arrivo per la versione PC su Steam

Atlus ha annunciato che il 19 gennaio 2023, la versione PC di Persona 4: Golden su Steam sarà aggiornata per essere appaiata alle versioni per console di ultima generazione in uscita lo stesso giorno. L'aggiornamento sarà gratuito e automatico e apporterà le seguenti modifiche:

Aggiornamento applicazione da 32-bit a 64-bit. Ciò richiede che l'utente abbia un sistema operativo Windows a 64 bit (Windows 8.1 o più recente) per eseguire il gioco.

Dopo l'aggiornamento dell'applicazione, le versioni 32-bit di Persona 4 Golden non saranno più giocabili. La modifica non dovrebbe influire sui dati salvati.

Supporto aggiuntivo per le seguenti lingue: francese, italiano, spagnolo, tedesco e cinese semplificato

Aggiunta la nuova funzionalità di gioco Salvataggio rapido, che permette di sospendere la partita in qualunque momento del gioco.

Funzione Album aggiunta: ti permette di rivivere i ricordi con gli amici quando ti siedi sul divano nella tua stanza.

Risoluzione di bug minori

Da notare che chi gioca ancora su Windows 7 (immaginiamo non tantissimi) sarà tagliato fuori, visto che la versione a 32-bit diventerà inaccessibile.

Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Persona 4: Golden, in cui abbiamo scritto:

Persona 4 Golden è decisamente un JRPG da non perdere, se avete mancato i due appuntamenti precedenti. Non che Atlus si sia particolarmente impegnata a convertirlo per PC, sia chiaro, e onestamente non ci sorprende neppure l'assenza della localizzazione italiana, ma a distanza di tutti questi anni Persona 4 Golden non ha perso un briciolo del suo carisma e rappresenta un ottimo modo per avvicinarsi a questa serie e magari convincere lo sviluppatore nipponico a convertire anche Persona 3 e Persona 5.