Persona 4 Golden: la traduzione italiana della versione Steam sta procedendo speditamente

Persona 4 Golden è uno dei giochi di ruolo più amati degli ultimi anni. La sua complessità e lunghezza, però, potrebbero aver scoraggiato più di un giocatore non avvezzo con l'inglese. L'arrivo su PC del gioco ha consentito ad un team di appassionati di poter cominciare a tradurre in italiano Persona 4 Golden. Il Team Junes ha recentemente diffuso un aggiornamento sullo stato dei lavori, al momento arrivati al 40% circa. Lavori che stanno procedendo speditamente.

A questo indirizzo potrete trovare il canale Discord del progetto.

Su Twitter il gruppo di traduttori ha diffuso qualche informazione aggiuntiva sull'avanzamento dei lavori. Il testi sono tradotti per il 40%, mentre le grafiche sono quasi del tutto complete. Per arrivare a questo punto il team ha impiegato quasi 260 giorni.

Il gruppo ha detto di aver raggiunto le dimensioni ideali per garantire una buona velocità nell'adattamento, mantenendo comunque una certa uniformità nel lavoro. Presto, però, avranno bisogno di tester per verificare che tutto funzioni correttamente e che la traduzione sia inserita nel gioco nella maniera corretta.

Per mostrare come sarà Persona 4 Golden in italiano, il team ha pubblicato un filmato YouTube. Attenzione a guardarlo, dato che potrebbero esserci grossi spoiler sul gioco.