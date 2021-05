Animal Crossing: New Horizons è comparso nel Microsoft Store per Windows 10, non è quel che sembra

Con una sola mossa i prodi di sviluppatori di HugoStudioLab si sono aggiudicati una doppia causa legale. La prima è, chiaramente, da parte di Nintendo. Questo sviluppatore, infatti, ha pubblicato un gioco chiamato Animal Crossing: New Horizons sul Microsoft Store per Windows 10. Vi dice nulla? Non contenti hanno anche pubblicato il gioco con la stessa copertina e le stesse immagini di quello di Nintendo. Spendendo i 2,99 richiesti per l'acquisto, oltretutto, si scopre che il gioco è anche un clone di Crossy Road, un celebre endless runner per PC.

Ovviamente vi riportiamo questa notizia solo a scopi informativi. Il consiglio è quella di NON comprare assolutamente il gioco, anche con se lo scopo è quello di farsi qualche risata.