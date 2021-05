NieR Re[in]carnation: la versione occidentale è quasi pronta

Con un messaggio Twitter piuttosto esplicito, Square Enix ha confermato che la versione in inglese di NieR Re[in]carnation è quasi pronta. La versione occidentale dello spin-off per dispositivi mobile della serie di Nier, che a sua volta è uno spin-off di Drakengard, era sparita da tutti i rader, evidentemente per dare maggiore spazio al remake di Nier, ma a quanto pare i lavori non si sono interrotti.

"Le nostre scuse per il lungo silenzio dall'ultimo aggiornamento," si legge nel messaggio di Twitter. "Ci piacerebbe condividere un aggiornamento sullo stato dei lavori della versione in inglese di NieR Re[in]carnation con tutti coloro che l'aspettano in America e in Europa.

La localizzazione della versione iniziale è completa e stiamo completando gli ultimi aggiustamenti in previsione della pre-registrazione.

Chiediamo scusa per la lunga attesa, ma stiamo facendo il massimo per assicurarci che chiunque si diverta giocando a NieR Re[in]carnation e ci farebbe piacere se poteste aspettare ancora un po' prima dell'annuncio della pre-registrazione."