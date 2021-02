Persona 5 Strikers, i voti della stampa internazionale per lo spin-off action

Persona 5 Strikers ha fatto centro: i voti che il gioco ha ricevuto dalla stampa internazionale sono ottimi e certificano la riuscita di questo nuovo esperimento, uno spin-off action che funge da sequel al titolo Atlus.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Persona 5 Strikers, quello confezionato da Omega Force è "un action RPG che consigliamo spassionatamente ai fan che hanno amato Persona 5 e che non vedono l'ora di trascorrere un altro po' di tempo insieme a Joker, Morgana, la best waifu ever Makoto e tutti i vari Ladri Fantasma."

Scorrendo le recensioni internazionali sono davvero pochissime le voci fuori dal coro, anzi per dirla tutta non si scende mai nella zona gialla del Metascore: complimenti agli sviluppatori per l'ottimo lavoro.

Persona 5 Strikers, i voti della stampa internazionale