PS5? No, ora i bagarini mirano a Happy Meal Pokémon, scorte azzerate e cifre folli

I bagarini vi impediscono di trovare una PS5 o un'Xbox Series X|S o le nuove RTX di Nvidia? Be', consolatevi: ora hanno anche preso di mira le scorte di Happy Meal di McDonald a tema Pokémon. Dovete infatti sapere che, per celebrare il 25° anniversario della saga, Pokémon Company ha creato in collaborazione con la catena di fast food una scatola Happy Meal a tema Pokémon, con all'interno carte collezionabili, comprese alcune carte rare olografiche. I bagarini sono andati a nozze con questa promozione.

I bagarini hanno fatto incetta di Happy Meal Pokémon, comprandone in grande quantità. In qualche modo, alcuni sono riusciti a ottenerne abbastanza da riempire intere scatole. Alcuni sono chiaramente riusciti a ottenere scatole ufficiali ancora chiuse. Come potete vedere in calce nella lista di tweet, alcuni affermano di aver girato molteplici McDonald senza aver modo di trovare una singola carta. Su siti di rivendita online come eBay, intere scatole vengono vendute per centinaia di dollari, anche mille dollari in un colpo solo. Parliamo di un guadagno enorme, visto che ogni Happy Meal è venduto per pochi dollari.

Questa promozione, pensata per pubblicizzare la saga e fare felici i bambini, si è trasformata nella fiera delle irregolarità e nel paradiso dei bagarini, purtroppo. Una situazione ancora più paradossale rispetto a quanto avvenuto con PS5, Xbox e Nvidia. Chiaramente, molti devono acquistare un numero enorme di Happy Meal Pokémon e si ritrovano con molto cibo da buttare. Per fortuna alcuni hanno deciso di fare una buona azione e hanno distribuito il cibo ai senzatetto della propria zona: forse è l'unica conseguenza positiva di tutto l'avvenimento.

Una cosa è certa: i bagarini creano enormi problemi in vari ambiti. Per fortuna, la legge contro i bagarini in UK prosegue e si rafforza. Le future PS5 saranno in salvo?