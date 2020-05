PES 2020 UEFA Euro 2020, data di lancio per PS4, PC e Xbox One del Data Pack 7.0

Il DLC di PES 2020 dedicato alla competizione UEFA Euro 2020 ha una data di lancio per PS4, PC e Xbox One. Questo aggiornamento gratuito sarà contenuto all'interno del Data Pack 7.0 che sarà pubblicato a partire dal 4 giugno 2020. Lo ha annunciato oggi Konami attraverso un comunicato ufficiale.

Mentre la Juventus scende in campo nel torneo eFootball.Pro Friendly Series, Konami e UEFA si sono accordate per pubblicare il nuovo DLC dedicato agli europei di calcio che si sarebbero dovuti giocare questa estate. Se l'associazione che racchiude i principali team europei ha rinviato il torneo al 2021, nella speranza che l'emergenza coronavirus sia passata, lo stesso non ha voluto fare Konami, che ha deciso di andare avanti per la sua strada.

PES 2020, infatti, riceverà il DLC UEFA Euro 2020 il prossimo 4 giugno all'interno del Data Pack 7.0. Il DLC conterrà: