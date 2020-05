Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, la recensione per Nintendo Switch

Se aspettavate da tempo il debutto dei Vocaloid e di Hatsune Miku sulla console ibrida della Casa di Kyoto, allora la nostra recensione di Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix per Nintendo Switch potrebbe davvero migliorare la vostra giornata. Dopo Taiko no Tatsujin, infatti, questo secondo ed importante rhythm game passa nuovamente dalle sale gioco giapponesi al mondo delle console, anche se arrivano in Europa con i suoi buoni mesi di ritardo. Comunque è valsa la pena aspettare, come potrete leggere: ad oggi Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix rappresenta un pacchetto completo pieno zeppo di contenuti interessanti, perfetto per i novizi e appagante anche per gli esperti del genere.

Il gameplay: come si gioca

L'esperienza di gioco di Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix si presenta su Nintendo Switch in modo molto compatto, accessibile e completo: ci sono tantissime cose da fare, moltissime canzoni da ascoltare (101 in totale, con la possibilità di acquistare i DLC), e praticamente infinite possibilità di personalizzazione. Ma il vero asso portante del titolo risiede nel gameplay, che arriva su console senza snaturare la sua identità arcade.

Come probabilmente saprete Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix è uno di quei giochi che richiede di eseguire determinati comandi a schermo in altrettanto determinati e precisi momenti, il tutto seguendo le melodie in esecuzione e godendosi (se avete il multitasking) i video in riproduzione sullo sfondo. Più si è precisi, più si guadagnano punti; più si guadagnano punti, maggiori sono le possibilità di superare dignitosamente il livello in corso (o quantomeno di passarlo). Ogni canzone naturalmente equivale ad un livello: questi rhythm game funzionano così, come avrete già capito a suo tempo dalla recensione di Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!.

Ma, ed ecco un dettaglio tutt'altro che secondario, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix è molto accessibile, perfetto davvero per giocatori dalle abilità diametralmente differenti. Il novizio imparerà a giocare tramite i tutorial, e comunque potrà godersi ogni singola canzone in modalità facile; i veterani le giocheranno da "difficile" in su. In questi casi la soglia minimo di punteggio necessaria per passare un livello si alza, e il margine di errore nell'esecuzione dei comandi diventa molto meno permissivo.