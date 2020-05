Giochi Nintendo Switch, What the Golf? e tutti i titoli della settimana del 18 maggio 2020

Comincia una nuova settimana, anche su Nintendo Switch: arriva allora il momento di dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita dei prossimi sette giorni sulla console della casa di Kyoto. Non mancheranno infatti produzioni notevoli da tenere d'occhio nella settimana del 18 maggio 2020, anche se naturalmente potrete continuare per un sacco di tempo a giocare tranquillamente ad Animal Crossing: New Horizons.

Innanzitutto durante la settimana del 18 maggio 2020 arriverà su Nintendo Switch What the Golf?, in precedenza disponibile esclusivamente su Apple Arcade e PC tramite Epic Games Store. Si tratta di un titolo divertentissimo e fuori di testa, del quale potete già leggere la nostra recensione. "Il golf è sempre la solita solfa: palline rotonde e perfette, 18 buche, un cielo limpido, un prato appena tagliato e persone altolocate che indossano abiti eleganti. C'è qualcosa che si può non odiare? Ma non temere, ora non c'è più nulla da odiare!"

Sempre nel corso della settimana arriveranno su Nintendo Switch anche altre due produzioni potenzialmente interessanti: RealMyst: Masterpiece Edition (un'edizione rimasterizzata e completa di RealMyst, a sua volta un rifacimento profondo dell'originale Myst) e poi The Wonderful 101: Remastered, che di certo non ha bisogno di presentazioni e la cui recensione è già disponibile sulle nostre pagine.

Ecco qui di seguito un elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 18 maggio 2020, ordinati per data di lancio: ne acquisterete qualcuno in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.