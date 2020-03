Pikuniku a sconto su Nintendo Switch, costa meno di un euro

Pikuniku fa parte degli sconti attualmente disponibili su Nintendo Switch e può essere acquistato in questi giorni per meno di un euro, precisamente per 99 centesimi, attraverso il Nintendo eShop della console.

Il particolare adventure, sviluppato dal collettivo indie Sectordub e pubblicato da Devolver Digital, è un gioco molto interessante, seppure estremamente semplice per quanto riguarda la realizzazione tecnica. È peraltro indicato sia agli adulti che ai bambini e contiene anche una modalità multiplayer cooperativa per accontentare tutti.

Nel gioco controlliamo una particolare creatura rossa dotata di un corpo tondeggiante e due lunghe gambe prensili, alle prese con varie quest da portare a termine all'interno di un mondo che sembra incantato. L'ambientazione di Pikuniku, tutta improntata sulla carineria e disegnata come una sorta di libro illustrato per bambini, nasconde in verità alcuni elementi misteriosi, su cui il protagonista si troverà a indagare insieme a un gruppetto di ribelli.

Con questi, ci si ritroverà a dover guidare una sorta di rivolta contro una società dagli intenti oscuri che vuole controllare il mondo utilizzando i suoi giganteschi robot. Pikuniku si svolge come un'avventura con elementi narrativi inframmezzata da vari puzzle e da sezioni più action.

Si tratta di una piccola produzione indie che merita però di essere presa in considerazione, specialmente se venduta a 99 centesimi come in questo caso su Nintendo Switch, acquistabile a questo indirizzo. Il titolo è peraltro disponibile anche gratuitamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass a marzo.