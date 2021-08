PlayStation ha aggiornato il proprio banner di Twitter: primo indizio di uno State of Play?

Agosto è un mese caldo, sia a livello di temperatura che a livello di annunci. Con la stagione autunnale in avvicinamento e tanti nuovi giochi pronti a raggiungere gli scaffali fisici e digitali, i grandi editori si preparano a condividere varie conferenze. Per certo, ci sarà spazio per la Gamescom, ma secondo i rumor ci sarà modo di vedere anche un nuovo State of Play. Ora, i giocatori si sono resi conto che PlayStation ha cambiato il banner su Twitter: è un primo indizio di un nuovo show?

Ovviamente si tratta solo di una speculazione, ma non è raro che le pagine social di un gioco o di un editore si diano una rinfrescata prima di un evento, usando nuove versioni dei loghi. In questo caso, come potete vedere qui sotto, il banner (che potete vedere in versione animata) propone i quattro simboli dei tasti frontali del controller PlayStation.

Ovviamente un cambiamento di questo tipo non basta a supporre che uno State of Play sia in arrivo, ma negli ultimi giorni si è più volte discusso di uno show PlayStation fissato per il 19 agosto. Secondo fonti credibili (Tom Handerson), il 19 è anche il giorno di presentazione di Call of Duty Vanguard: Activision dovrebbe aver stretto accordi con Sony per il prossimo COD, quindi è credibile che il nuovo capitolo appaia durante lo show della compagnia di Tokyo.

Ripetiamo che per ora sono solo supposizioni. Se un evento fosse fissato per la prossima settimana, lo dovremmo scoprire nell'arco di pochi giorni, quindi basterà aspettare. Tra le varie novità in arrivo, si parla anche di un souls-like esclusivo PS5 in sviluppo presso FromSoftware.