Call of Duty Warzone: data e ora di inizio della Stagione 5 rimandate all'ultimo secondo

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War era quasi arrivata. Usiamo il passato in quanto Activision ha rimandato data e ora di inizio all'ultimo secondo. L'aggiornamento per la Stagione 5 di COD ha infatti un problema e il team di sviluppo ha quindi deciso di spostare il tutto a venerdì 13 agosto, alle 06:00 del mattino italiano.

Pur vero che un ritardo di questo tipo non è piacevole per i fan che non vedevano l'ora di scoprire le novità della Stagione 5, per alcuni giocatori di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War significa avere la possibilità di completare più livelli del Pass Battaglia della Stagione 4. Vi conviene quindi sfruttare la giornata odierna per salire di grado il più possibile.

Call of Duty Warzone

Secondo quanto indicato da Activision a Polygon, la Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War è stata rimandata per un problema scoperto a inizio settimana: il team era quindi a conoscenza della cosa, ma probabilmente sperava di risolvere in tempo per la data di inizio prefissata.

In attesa dell'arrivo di novità, possiamo (ri)vedere il trailer della Stagione 5 che ci mostra il nuovo operatore di Call of Duty.