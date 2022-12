PlayStation All-Stars Battle Royale: leaker parla del seguito, Sony lo vorrebbe per l'EVO

L'insider Rythian ha condiviso nuove informazioni su un potenziale seguito di PlayStation All-Stars: Battle Royale. L'uomo ha affermato che PlayStation Studio sarebbe interessata a tale gioco, in seguito all'acquisizione dell'EVO.

Precisamente, Rythian afferma: "PlayStation Studios è interessato a un seguito di PlayStation All-Stars: Battle Royale grazie all'acquisizione dell'EVO. Personaggi come Crash, Aloy, Deacon, Ellie, Joel, Spyro e non solo sono previsti per il seguito insieme a tutti gli altri personaggi da All-Stars."

In altri tweet, Rythian afferma che il gioco non ha ancora ricevuto il via libera da parte di Sony Interactive Entertainment. Il motivo per il quale Sony vorrebbe sviluppare questo gioco, spiega, è l'EVO (Evolution Championship Series), l'evento dedicato ai giochi picchiaduro. Sony vorrebbe avere un proprio gioco first party per lo show, che potrebbe anche coprire l'assenza di Smash Bros. di Nintendo.

Ricordiamo che PlayStation All-Star Battle Royale è stato pubblicato nel 2012 su PS3 e PS Vita. Rythian riporta che una versione PS4 del gioco era prevista, ma visto l'insuccesso del gioco è stata cancellata. Ovviamente quanto riportato dal leaker è unicamente un rumor, non vi sono conferme ufficiali di alcun tipo.

Rythian in passato ha condiviso informazioni corrette riguardo a varie acquisizioni da parte di PlayStation Studio e dettagli legati ad alcuni giochi e anche al film di Gran Turismo, ma ha anche condiviso informazioni che non si sono rivelate corrette. Non si tratta quindi di una fonte certa, ma potrebbe valer la pena di ascoltarla.

In precedenza era già emerso un rumor che indicava una lista di personaggi che sarebbero inclusi nel seguito di PlayStation All-Star Battle Royale:

Aloy (Horizon Zero Dawn)

Chun-Li (Street Fighter)

Cloud (Final Fantasy 7)

Crash Bandicoot

Dante (Devil May Cry)

Delsin Rowe (inFamous)

Ellie (The Last of Us)

Helghast (Killzone)

Jak & Daxter

Jill Valentine (Resident Evil)

Kat (Gravity Rush)

Kratos (God of War)

Lara Croft (Tomb Raider)

Nathan Drake (Uncharted)

PaRappa the Rapper

Ratchet & Clank

Ryu (Street Fighter)

Sackboy (LittleBigPlanet)

Sir Daniel Fortesque (MediEvil)

Solid Snake (Metal Gear Solid)

Spider-Man

Spyro the Dragon

Diteci, che ne pensate, vi interesserebbe?