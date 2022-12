Avatar 5: ambientazione svelata, anche se il film non è ancora confermato

Avatar La Via dell'Acqua è quasi arrivato, ma ovviamente tutti stanno già pensando ai prossimi film, precisamente al quinto film, che non è nemmeno stato confermato. Precisamente, si è parlato dell'ambientazione ed è stato detto che sarà la Terra.

Parlando con Gizmodo, il produttore Jon Landau ha affermato: "È curioso. Non ne avrei parlato, ma ho scoperto che Jim [Cameron] ha detto qualcosa a riguardo. Nel quinto film c'è una sezione della storia nella quale andiamo sulla Terra. Lo facciamo per aprire gli occhi delle persone, per aprire gli occhi di Neytiri, riguardo a quello che esiste sulla Terra".

Continua affermando: "Così come ognuno è definito dalle scelte che fa nella vita, non tutti gli esseri umani sono cattivi. Non tutti i Na'vi sono buoni. E lo stesso avviene sulla Terra. Vogliamo esporre Neytiri a tale fatto".

Neytiri

Ricordiamo che Neytiri è la principessa della tribù di Na'vi al centro del primo e secondo film di Avatar. Si tratta della compagnia del protagonista, Jake Sully, ed è messa in scena da Zoe Saldana. Il personaggio sarà presente anche in La Via dell'Acqua.

Possiamo quindi supporre che il personaggio non subirà un destino tragico nei prossimi film. Ovviamente, quanto riportato è corretto fino a questo momento: il quinto film, sempre ammesso che venga realizzato, è molto lontano ed è possibile che Cameron e il tuo team decidano di cambiare completamente la sceneggiatura e quindi l'ambientazione.

Parlando invece di Avatar: La via dell'acqua, la durata è stata confermata da una sala americana.