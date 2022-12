Intel Core i7-13700K: la recensione del processore di tredicesima generazione perfetto per giocare

Caratteristiche tecniche

L'Intel Core i7-13700K è l'opzione di mezzo della lineup Intel di tredicesima generazione, attualmente limitata a tre soli modelli

L'Intel Core i7-13700K è l'opzione di mezzo dei primi tre processori Raptor Lake-S, basati su un'architettura che rappresenta un'evoluzione diretta di Alder Lake-S, quella della serie precedente. Ne riprende quindi i capisaldi affidando frequenze di punta e prestazioni in single core di alto livello ai P-Core mentre sullo sfondo gli E-Core, disegnati in funzione dell'efficienza, si occupano sia dei compiti secondari, aumentando la reattività del sistema, sia di affiancare i core principali per aumentare la potenza bruta in funzione di encoding, rendering e via dicendo. Per quanto l'approccio ibrido con due tipi di core sia immutato, le novità ci sono e sono importanti. Ci troviamo infatti di fronte a frequenze molto più alte e all'aumento netto degli E-Core che sono stati raddoppiati.

Passando nello specifico dell'Intel Core i7-13700K, protagonista della recensione, gli E-Core sono passati dai 4 dell'Intel Core i7-12700K a ben 8 spinti tutti a 4.2 GHz. I P-Core, invece, sono sempre 8 ma possono arrivare in boost a 5.4 GHz con un aumento di 400 MHz rispetto alla serie precedente. Un bello stacco rispetto all'Intel Core i5-13600K mentre l'Intel Core i9-13900K resta a debita distanza con i suoi 5.8 Ghz. Ma le frequenze base dell'Intel Core i7-13700K sono più alte e ci aspettiamo comunque punteggi single core elevati oltre a una potenza complessiva sensibilmente superiore rispetto ai processori di fascia alta della serie precedente. Abbastanza da dare soddisfazioni a quelli che, come una bella fetta dei creatori di contenuti, vogliono un PC versatile in grado di garantire una buona produttività e prestazioni in gioco vicino al top. Ma prima di passare alle prestazioni parliamo del chipset e dei consumi.

Le linee PCIe 5.0 disponibili sono tutte gestite dall'Intel Core i7-13700K

Il nuovo chipset Z790 non porta novità trascendentali, tanto che i nuovi processori sono pienamente compatibili con le schede madri delle serie precedenti. Quelle equipaggiate con il nuovo chipset Z790, va detto, sono pensate per sostenere processori che arrivano fino a 24 core e 5.8 GHz di velocità, ma restano prive di linee PCIe 5.0 che dipendono quindi tutte dalla CPU, e non sorprende vista la velocità base, come al solito incrementabile con l'overclock, e l'aumento di core. Il 13700K ne impacchetta infatti 16, come il top di gamma di AMD, anche se come abbiamo detto si tratta di due core diversi. Anche quelli ad alta efficienza, però, vanno tenuti in considerazione visto che in termini di prestazioni sono all'altezza di quelli di un paio di generazioni fa, anche se a differenza dei P-Core condividono parte della cache. Non sorprende quindi che per quanto i consumi single core siano diminuiti, quelli complessivi siano invece aumentati.

Il consumo di riferimento resta di 125 W, ma il picco sale a 253 W, come per il 13900K. Ci aspettiamo però consumi sensibilmente inferiori al top di gamma della serie che, equipaggiato con ben 16 core ad alte prestazioni e pensato per raggiungere i 5.8 GHz, arriva a superare di un margine decisamente abbondante i limiti dichiarati. Ma è chiaro che è possibile farlo anche con l'Intel Core 13700K grazie all'overclock che risulta piuttosto facile utilizzando il software Intel Extreme Tuning Utility che, ormai estremamente stabile, consente di ottimizzare le frequenze con un click, ma anche di regolare i voltaggi del processore e il clock di ogni core, della cache e della GPU integrata, la limitata ma utile Intel UHD Graphics 770 da 32 Execution Unit.

Scheda tecnica Intel Core i5-13700K