Master of Magic remake disponibile su Steam

Il remake di Master of Magic è finalmente disponibile su Steam. Tutti gli appassionati di 4X dovrebbero gioire di questo ritorno, visto che l'originale è stato un titolo fondamentale per stabilire i canoni dell'intero genere.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strategico a turni in cui dei maghi si danno battaglia a colpi di incantesimi per la conquista del mondo. Il remake è stato sviluppato da MuHa Games, gli stessi della serie Thea. Lo potete acquistare per 38,99€.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Master of Magic in cui abbiamo scritto:

Complessivamente Master of Magic ci è sembrata una buona operazione di recupero di un classico. Avviando il gioco si percepisce che non c'è alcuna voglia di rivoluzione, a parte per qualche ritocco qua e là alla formula originale, il che non è necessariamente un male considerando che comunque stiamo parlando di un titolo che già in origine era dannatamente coinvolgente (se ancora oggi ha una sua attivissima comunità un motivo ci sarà) e che lo è anche in questo rifacimento. Certo, tecnicamente non è proprio eccezionale e sicuramente qualcuno avrebbe preferito un lavoro di modernizzazione più profondo, ma evidentemente gli sviluppatori hanno preferito rivolgersi proprio agli appassionati storici che provare a cercare un pubblico più ampio con il rischio di finire per scontentare tutti.