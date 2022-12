Metacritic: i 10 giochi con il voto più basso del 2022 indicati dal sito, ecco i peggiori

Metacritic ha svelato quali sono i dieci peggiori giochi del 2022 in termini di voto medio. La classifica è composta come segue:

POSTAL 4: No Regerts (PC) - 30 CrossfireX (Xbox Series X) - 38 Babylon's Fall (PS5) - 41 XEL (Switch) - 43 Arc of Alchemist (Switch) - 46 Zorro: The Chronicles (PS5) - 49 The Last Oricru (Xbox Series X) - 50 The Waylanders (PC) - 51 Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) - 52 Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) - 52

Come potete vedere, ci sono vari nomi noti, soprattutto Babylon's Fall. Si tratta probabilmente di uno dei tonfi più rumorosi di questa classifica, visto che arriva da uno studio che negli ultimi anni è stato sinonimo di successi incontrastati (almeno di critica, di pubblico è sempre un'altra storia).

Sulle nostre pagine avete visto anche che la recensione di XEL, al quale abbiamo assegnato un 5/10, a causa di un gameplay legnoso, un ritmo di gioco troppo basso e tanti problemi tecnici e grafici.

Blade Runner Enhanced Edition

Terribile è stato anche Blade Runner Enhanced Edition, non per la qualità effettiva del gioco, ma per il lavoro di conversione. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione: "Chiariamo subito: il voto è al lavoro fatto con la Enhanced Edition, non all'avventura in sé, che rimane ottima ed è ancora oggi piena di spunti interessanti. Blade Runner resta quindi il capolavoro che era e che merita di essere giocato a prescindere, capace di cogliere l'essenza del film di Scott e del racconto originale di Dick e di tradurla in videogioco in modo brillante. Detto questo la versione Enhanced non gli rende semplicemente giustizia: il lavoro fatto sulla grafica è figlio di un'automazione ottusa e spietata, la nuova interfaccia è pessima e, in generale, è un peggioramento netto rispetto alla versione ScummVM. Ecco, chiunque possa, ripieghi su quella."

Diteci, avete forse giocato uno di questi videogiochi indicati da Metacritic come i dieci peggiori del 2022?