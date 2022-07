XEL: la recensione di uno Zelda-like che non trova la propria strada

Ecco, quindi, la nostra recensione di XEL in versione PC. Il gioco è disponibile anche in versione Nintendo Switch. Le versione PlayStation e Xbox arriveranno solo più avanti.

La passione però non è sempre sufficiente e questa piccola avventura di Tiny Roar fatica a convincere, come vi spiegheremo nel corso del nostro articolo. Creare uno Zelda-like significa ben più che riprenderne le caratteristiche fondamentali e purtroppo XEL non riesce a fare molto di più, mettendo nel mezzo anche una serie di problemi abbastanza seri.

Più piacevole è il mondo di gioco , a livello stilistico perlomeno, che pare vivo e ampio, forse anche troppo a dirla tutta. Le ambientazioni sono infatti spesso troppo grandi e il ritmo di gioco ne risente. Spesso, XEL avrebbe beneficiato di un sforbiciata, con l'eliminazione di sezioni che donano poco all'avventura. Sì, ci sono scrigni da aprire in ogni direzione, ma alle volte sembra di dover camminare fin troppo per ottenere molto poco.

XEL parte da uno dei grandi classici dei videogiochi: una protagonista affetta da amnesia . Il nostro personaggio non ha più memoria del proprio passato e del luogo dove si trova e sa solo di essere sopravvissuta a un atterraggio d'emergenza con la propria navicella spaziale. La giovane si fa quindi largo tra le macerie e si unisce al robottino Chap (il Navi della situazione), insieme al quale scopre che vi è una comunità rurale che vive tra i resti di una grande struttura in passato dominata da una civiltà molto più avanzata.

Braccio e mente

Un'area innevata di XEL

Un altro problema di XEL è il sistema di combattimento. Reid dispone di una spada, di uno scudo e di alcuni strumenti aggiuntivi, come una trappola elettrica, che possono essere usati per affrontare vari tipi di nemici. Il banale sistema di combo, unito a una schivata alquanto legnosa, non riesce però a creare sequenze d'azione interessanti, anche a causa di strategie d'attacco dei nemici poco elaborate. I boss migliorano leggermente la situazione in quanto propongono scontri un po' più longevi, ma le battaglie risultano tediose, soprattutto se si riesce ad accumulare tante risorse curative e ci si disinteressa dell'uso della schivata per attaccare a testa bassa.

Il gioco non è solo combattimento, in ogni caso. Come ogni buon Zelda-like, XEL propone anche varie sezioni puzzle, che si fondono con l'esplorazione del mondo di gioco. Avremo interruttori da premere per attivare passaggi, batterie da raccogliere e posizione per aprire portoni, ma anche varie chiavi da trovare all'interno di scrigni per superare blocchi. Anche gli strumenti di Reid servono per superare certe sezioni: un facile esempio è la trappola elettrica, che per qualche attimo dà corrente a specifiche porte.

Più importante è però una capacità speciale di Reid, che è legata anche alla trama: tramite una strana pietra incastonata sulla fronte, la ragazza può viaggiare nel passato. Questa possibilità è limitata a specifiche sezioni del gioco, dove risiedono gli enigmi. Agire nel passato influenza il presente e si deve capire in che modo muove casse e aprire porte per poter arrivare a destinazione. Ad esempio, nel passato possiamo spostare una cassa sotto un passerella così, nel presente, questa non crollerà e ci permetterà di passare. Gli enigmi sono discreti e variano un po' le carte in tavola, ma non bastano per rendere XEL un'esperienza entusiasmante.