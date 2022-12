Crime Boss: Rockay City, tutto quello che sappiamo sullo sparatutto con gli attori degli anni '90

Gli anni novanta non muoiono mai, ma per esserne certi 505 Games (editore) e INGAME STUDIOS (sviluppatore) hanno deciso di riportarli auge con un nuovo gioco: Crime Boss: Rockay City, uno sparatutto in prima persona cooperativo che ci metterà nei panni di alcuni degli attori più famosi di Hollywood di 30 anni fa.

Volti noti

In Crime Boss Rockay City ci saranno molti volti noti degli anno '90

Partiamo da uno degli elementi più distintivi di Crime Boss: Rockay City, il suo cast. Questo nuovo gioco di 505 Games e INGAME STUDIOS ci permetterà di trasformarci in una serie di personaggi che hanno preso il volto da molti attori famosi.

Iniziamo da quello che sarà il nostro protagonista principale, Travis Baker, un carismatico criminale che sarà interpretato da Michael Madsen. Parliamo dell'attore noto per i propri ruoli in molti film di Quentin Tarantino, come Le iene, Kill Bill e The Hateful Eight. Certo, lo abbiamo visto anche in opere meno esplicite come Free Willy - Un amico da Salvare (e seguiti) e Le Cronache di Narnia, ma nel complesso è sempre stato un attore dedito a pellicole d'azione.

Baker non sarà però da solo in quanto sarà accompagnato da una squadra di criminali che lo aiuterà a portare avanti una serie di rapine. Potremo infatti incontrare Michael Rooker, noto negli ultimi anni soprattutto per il proprio ruolo di Yondu Udonta in Guardiani della Galassia. Ci sarà poi anche Danny Glover, amato dal pubblico per il proprio ruolo in Arma letale e rispettivi seguiti, ma anche in Predator 2. Più recentemente è apparso nei nuovi film di Jumanji. Si continua con Damion Poitier, che è stato Chains in Payday 2 e ha prestato le fattezze per la prima apparizione di Thanos in The Avengers. Per dare un tocco più femminile a tutta la squadra vi sarà infine Kim Basinger, famosa per il proprio ruolo in Batman del 1989 e 9 settimane e mezzo, ma apparsa anche più recentemente in film come Animali Notturni e Cinquanta Sfumature di Nero (e seguito).

Non finisce qui però, perché i nostri personaggi avranno anche dei rivali, ovvero capi di gang avversarie. Uno di essi sarà interpretato da Danny Trejo, il famoso Machete, apparso però anche in Predators, Dal tramonto all'alba, Grindhouse - A prova di morte e film meno "impegnati" come Spy Kids e Dora e la città perduta. Altro avversario di Baker sarà Vanilla Ice, pseudonimo di Robert Matthew Van Winkle, famoso rapper e attore, apparso in varie pellicole, come Sharknado 3.

L'intero cast non sarà però composto solo da criminali. Ad affrontarli tutti vi sarà Chuck "calcio rotante" Norris, che interpreterà molto semplicemente lo sceriffo Norris, un diligente membro delle forze dell'ordine che sa bene come rimettere al proprio posto i fuorilegge.