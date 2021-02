PlayStation Gear: arriva ufficialmente in Italia il negozio degli accessori PlayStation

Un po' sorpresa, nelle scorse ore Sony ha attivato ufficialmente anche in Italia PlayStation Gear. Si tratta di un negozio online nel quale è possibile trovare e acquistare un vasto catalogo di accessori ufficiali dedicati all'universo PlayStation. Si va quindi da zaini con i colori del logo originale, fino all'abbigliamento ufficiale di The Last of Us Parte 2 e Horizon Fobidden West.

A questo indirizzo potete sfogliare il catalogo PlayStation Gear.

Per il momento sul sito è possibile trovare "solamente" vestiti e qualche gadget legato a PlayStation e ai giochi degli studi first party di Sony, ma presto il catalogo di PlayStation Gear potrebbe espandersi con materiale esclusivo o edizioni da collezionisti. Già così, però, è possibile trovare tanti oggetti interessanti, come per esempio delle lampade con i simboli Playstation, il libro con tutti i bozzetti che hanno portato alla creazione di The Last of Us Parte II, il fumetto di Horizon Zero Dawn - Sunhawk o Funko Pop! di Jin Sakai.

Notevoli anche i vinili con la colonna sonora di Horizon Zero Dawn e il gioco da tavolo dedicato all'avventura di Aloy. Tra i vestiti segnaliamo una vasta scelta di magliette, pantaloni e felpe, ma anche un giubbotto "sherpa" di The Last of Us 2 davvero notevole. Un modo per dimostrare la vostra passione verso l'universo di PlayStation in maniera comodo a stilosa. Ci sono vestiti adatti a uomini, donne e persino ai bambini, così da deviarli sin dalla tenera età.

Cosa ne pensate?