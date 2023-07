PlayStation: il gioco cooperativo di London Studio potrebbe arrivare anche su PC

Stando ai dettagli inclusi in un annuncio lavorativo pubblicato dai London Studio di PlayStation, pare che il gioco co-op con ambientazione urban fantasy potrebbe arrivare anche su PC, oltre che su PS5.

Nello specifico la posizione è quella come Senior / Principal Combat Designer e tra le competenze ideali del candidato viene menzionato lo sviluppo giochi AAA console / PC.

Ciò chiaramente non si tratta di una conferma vera e propria, ma d'altro canto Sony sembrerebbe avere in programma di pubblicare una parte dei suoi giochi live service in contemporanea su PS5 e PC, con Hermen Hulst, il capo dei Worldwide Studios, che ha specificato che verrà valutato caso per caso.