Ravenlok, oltre 500.000 giocatori su Xbox Game Pass: trailer con i riconoscimenti

Ravenlok ha superato i 500.000 giocatori su Xbox Game Pass: numeri importanti, che il titolo di Cococucumber è riuscito a totalizzare grazie alle sue tante qualità, sottolineate anche nel trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale.

"Vedere così tante persone che giocano a Ravenlok su Game Pass è un sogno che si avvera", ha dichiarato il director Martin Gauvreau. "Oltre 500.000 giocatori in sei settimane rappresentano un incredibile traguardo e siamo grati per questo a tutti i fan di Ravenlok e di Xbox: grazie per aver giocato, speriamo che l'avventura vi sia piaciuta!"

Nella nostra recensione di Ravenlok abbiamo infatti parlato di un'avventura fiabesca ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, caratterizzata da un mondo vasto e meraviglioso, sebbene fondamentalmente priva di sfida.