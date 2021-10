PlayStation ha "la migliore reputazione nel supportare il processo creativo", dice Jade Raymond

Jade Raymond, capo del nuovo studio Haven, ha spiegato per quale motivo il suo team ha deciso di creare un gioco PlayStation 5 in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. La creatrice di Assassin's Creed ha affermato che PlayStation ha "la migliore reputazione nel supportare il processo creativo".

Più precisamente, parlando con GamesIndustry.biz, a Raymond è stato chiesto cosa ha spinto il nuovo studio Haven a collaborare con Sony. Raymond ha detto: "Sony ha davvero la migliore reputazione nel supportare il processo creativo e i team di sviluppo. Ho parlato molto con diversi sviluppatori della loro esperienza di lavoro con diversi editori, e Sony si distingue come un'azienda che capisce davvero il processo creativo e lo sviluppo di giochi, e supporta i team di sviluppo e dà loro l'autonomia di cui hanno bisogno. Quindi questo è stato uno dei motivi principali per i quali siamo stati attratti da Sony".

Jade Raymond

La motivazione del team non era strettamente commerciale, tuttavia, in quanto Raymond ha detto che molti degli sviluppatori del team sono stati fan di Sony "fin da quando eravamo bambini, quindi c'è qualcosa di veramente bello nel poter lavorare su un gioco first-party PlayStation. Per molte persone era un sogno nel cassetto. Quindi siamo tutti super, super eccitati per questa opportunità".

Parlando di PS5: un grosso gioco remake sarà annunciato a dicembre, cantante svela di avervi lavorato.