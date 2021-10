PS5: un grosso gioco remake sarà annunciato a dicembre, cantante svela di avervi lavorato

Eabha McMahon, cantante e compositrice irlandese, ha svelato di aver scritto una canzone per un grosso gioco remake per PlayStation, che sarà annunciato a dicembre. La donna ha parlato del videogame PS5 in un programma radio irlandese, The Lunchbox.

McMahon, meglio nota come AVA, ha affermato: "Ho recentemente scritto una canzone per un grosso gioco PS5 con Michael McGlynn." Il conduttore ha chiesto più dettagli e la donna ha affermato: "Sì, è accaduto circa un anno e mezzo fa, subito dopo che la pandemia è iniziata. Michael McGlynn mi ha contattata e mi ha detto 'Senti, stiamo scrivendo della musica per un gioco remake PlayStation.' McGlynn ha lavorato molto sui videogiochi, ha scritto molte cose diverse che sono molto note. Io però non sono una videogiocatrice."

Eabha McMahon

AVA ha continuato affermando: "Lui ha detto: 'Stanno cercando un pezzo il lingua irlandese.' Tutto quello che dovevo fare era scrivere una canzone in lingua irlandese, e sua figlia l'avrebbe cantata e sua moglie avrebbe gestito le parti corali, insieme Michael. Ha anche lavorato sul linguaggio, quindi si è trattato di un lavoro di famiglia. Per molto tempo non mi è stato permesso sapere su cosa stavo lavorando, è tutto segreto perché non vogliono che l'informazione circoli. Il vero annuncio avverrà a Natale: sarà svelato il nome del gioco. Io l'ho scoperto da poco e mi è stato confermato che è un grosso gioco, il che è un'ottima cosa! Ci sarà una canzone in lingua irlandese nel gioco, il che è fantastico."

Michael McGlynn e la compagnia ANUNA - alla quale AVA si è unita nel 2015 - avevano in passato lavorato con il compositore Yasunori Mitsuda per la traccia "Shadow of the Lowlands" per Xenoblade Chronicles 2. McGlynn si è anche esibito insieme a Mitsuda su un palco per la celebrazione del 20° anniversario di Xenogears. Purtroppo non sappiamo nulla riguardo a questo nuovo progetto, se non quello che è stato riportato da AVA. Si tratta di un grosso gioco remake per PS5 e l'annuncio è atteso per dicembre. Secondo quanto indicato da Gematsu, il Natale in Irlanda è solitamente celebrato a partire dall'8 dicembre: i Game Awards si terranno il 9 dicembre. Possiamo forse tracciare un legame tra le due cose?

Infine, PS5 ha la miglior lineup di esclusive di sempre tra le console Sony, per Jim Ryan.