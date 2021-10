Resident Evil 7 Biohazard: vendite record annunciate da Capcom, ecco i dati aggiornati

Capcom ha annunciato vendite record per Resident Evil 7 Biohazard, il gioco horror che ha dato nuova vita alla saga. Tale capitolo ha venduto 10 milioni di unità.

Ecco il messaggio completo di Capcom: "Pubblicato nel gennaio 2017, Resident Evil 7 biohazard si basa sulle radici della serie in fatto di paura, esplorazione e atmosfera tesa. Il sistema di gioco ha subito un drastico cambiamento dalla precedente telecamera in terza persona a una nuova prospettiva in prima persona, al fine di fornire un'esperienza horror travolgente e profondamente coinvolgente, raccogliendo grandi elogi dai principali siti di recensioni e altri media. Come parte della sua crescita delle vendite di download digitali negli ultimi anni, Capcom ha lavorato su prezzi strategici per il titolo attraverso sconti stagionali e basati su eventi, al fine di rafforzare la domanda tra una più ampia gamma di giocatori."

"Inoltre, nel maggio 2021, quando Capcom ha rilasciato il sequel e il più recente titolo della serie, Resident Evil Village, ha eseguito delle promozioni per sfruttare le sinergie tra i due titoli, ad esempio con il rilascio di un bundle contenente entrambi i giochi. Capcom ha avuto successo con queste promozioni, raggiungendo vendite di lunga durata superiori a 1 milione di unità in ogni anno fiscale dall'uscita di Resident Evil 7 biohazard, portando il gioco ad essere il primo della serie a superare i 10 milioni di spedizioni mondiali cumulative."

Resident Evil Village è invece a quota 4,5 milioni.