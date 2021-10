I millenial giocano più su sistemi mobile che su qualsiasi altro sistema

Stando a uno studio condotto dalla compagnia che si occupa di mercato mobile Tapjoy, i millenial giocano su sistemi mobile più che su qualsiasi altra piattaforma. Per millenial si intendono coloro nati tra il 1981 e il 1996 (non quelli nati dopo l'anno 2000). Parliamo quindi di persone adulte, spesso ormai con figli grandi.

Stando al resoconto, l'82% dei millenial gioca con lo smartphone, contro il 37% che gioca su console e il 27% su PC. Si tratta di percentuali molto simili a quelle della generazione Z. Stando allo studio, il 70% dei millenial gioca su sistemi mobile giornalmente ed è molto ricettivo delle pubblicità che offrono premi in gioco.

Secondo Lauren Baca, questo è dovuto al fatto che quella dei millenial è la prima generazione ad aver avuto tutti i vantaggi di internet su sistemi mobile: "Hanno uno prospettiva unica: ricordano la vita prima di internet, ma allo stesso tempo non riescono a immaginarla senza."

Insomma, diverse generazioni condividono gli stessi comportamenti in ambito gaming. Del resto se Apple può vantare di aver guadagnato dal mercato dei videogiochi più di Sony, Microsoft e Nintendo messe insieme, un motivo ci sarà.

Lo studio fa anche notare come durante la pandemia è aumentato il consumo di giochi mobile anche tra i millenial. Il 73% degli intervistati ha dichiarato di aver giocato più titoli mobile per via della pandemia, con il 59% che ha scaricato dei nuovi giochi, il 42% che ha giocato dei nuovi giochi e il 60% che continuerà a giocare di più anche dopo la pandemia.

Lo studio riporta infine che molti millennial fanno regolarmente shopping dai loro telefoni, con il 73% che ha dichiarato di fare acquisti da una a quattro volte a settimana. Stando a una ricerca di Tapjoy, il 74% degli oggetti acquistati da questa fascia demografica sono contenuti legati allo streaming video.