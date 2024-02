PlayStation regista il marchio Intergalactic: The Heretic Prophet: è una nuova esclusiva PS5?

Non ci sono informazioni aggiuntive sulla questione, quindi tutto quello che si può dire è pura speculazione . "Intergalactic" lascia intendere che si tratti di un prodotto di genere sci-fi e "The Heretic Prophet" fa pensare a temi religiosi.

Sony Interactive Entertainment ha registrato un nuovo marchio che riporta il nome " Intergalactic: The Heretic Prophet ". La registrazione è avvenuta negli USA e non è chiaro di cosa si tratti, anche se pare probabile che si tratti di un potenziale nome di un nuovo gioco visto che è categorizzato come "video game software".

I marchi non sono certezze

È inoltre fondamentale ricordare una cosa: il fatto che sia stato registrato il marchio "Intergalactic: The Heretic Prophet" non significa per forza che sarà pubblicato un gioco con tale nome.

Prima di tutto, il nome potrebbe cambiare. Il gioco potrebbe venir cancellato durante lo sviluppo, inoltre. Infine, bisogna considerare che magari il videogioco non è più in produzione già ora, ma Sony ha preferito mettere al sicuro il nome, per non correre rischi che qualcuno copi l'idea anche solo per sbaglio.

Non bisogna avere quindi troppe speranze per il momento. Attendiamo che il gioco venga come minimo annunciato.

Nel frattempo, ricordiamo che è stata confermata la paventata voragine delle uscite.