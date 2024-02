Apple: smartphone, tablet e smartwatch in offerta su Amazon a prezzi speciali

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare smartphone, tablet e smartwatch di Apple ad ottimi prezzi. Con sconti che vanno dal 14% al 31%, ci sono prezzi davvero interessanti. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Partiamo dal nuovissimo iPhone 15 Pro, dispositivo in titanio con display Super Retina XDR da 6.1" da 120Hz e chipset A17 Pro. Il device in questione è venduto con uno sconto del 14% sulla versione da 128GB in tutte le colorazioni (ma se volete potete acquistarlo con memoria maggiore ad uno sconto minore). L'essenziale al polso: ecco l'Apple Watch SE, versione 2023, venduta su Amazon con il 24% di sconto. Parliamo di un device che ha tutto ciò che serve: funzioni di sicurezza come il rilevamento cadute, un app per gestire i propri allenamenti e ovviamente resistenza all'acqua fino a 50 metri. Questo iPad del 2022 da 10,9 pollici in versione Wi-Fi da 64 GB è venduto da Amazon con il 31% di sconto: parliamo di un device di qualche anno fa che ancora tiene il passo con i tablet moderni, grazie al suo display Liquid Retina e il chipset A14 Bionic. Chiudiamo questa carrellata con un MacBook Pro del 2020, scontato del 5% su Amazon. Parliamo di un laptop dotato di un Intel Core i5 da 2.0 GHz, 16GB di RAM, 512 GB di SSD e uno schermo 13 pollici. Presente poi anche la touch bar, capace di facilitare il lavoro essendo personalizzabile. Il prodotto in questione è ricondizionato, unica pecca la tastiera QWERTY UK.