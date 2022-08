Pokémon Scarlatto e Violetto: tra motociclette e trasformazioni, le ultime novità vi hanno convinto?

Oggi pomeriggio The Pokémon Company ha presentato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per l'occasione sono stati svelati numerosi dettagli sulla coppia di giochi di nona generazione in arrivo nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 18 novembre e siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi lettori al riguardo.

Una delle novità presentate oggi da Game Freak, riguarda la possibilità di esplorare le vaste aree della regione di Paldea agilmente sfruttando le peculiarità di Koraidon e Miraidon. I due Pokémon leggendari di copertina infatti all'occorrenza possono trasformarsi in una sorta di motocicletta multifunzione e assumere forme differenti per sfrecciare a tutta velocità in pianure e deserti, attraversare specchi d'acqua, planare e scalare pendii. Una meccanica per velocizzare gli spostamenti simile a quella del Poképassagio di Leggende Pokémon Arceus, con la differenza che in Scarlatto e Violetto apparentemente basterà un solo Pokémon per qualsiasi necessità. C'è da capire se i giocatori potranno sfruttare fin da subito le forme motorizzate di Miraidon e Koraidon o se queste saranno disponibili solo nelle fasi più avanzate dell'avventura.

Sono stati svelati anche degli interessanti dettagli sulla trama e la progressione di Pokémon Scarlatto e Violetto. Le nostre avventure inizieranno nell'Accademia Arancia o Uva, a seconda della versione, situata nella città più grande di Paldea, Mesapoli. La nostra vita accademica subirà una svolta quando il Preside Clavel proporrà agli studenti un'attività extracurricolare speciale, ovvero quella di andare a caccia di tesori per tutta Paldea. Da qui inizierà l'avventura vera e propria, che si dipanerà in tre storie differenti e indipendenti, che potremo seguire nell'ordine che preferiamo, una alla volta o tutte insieme. Una delle trame riguarda la tradizionale conquista delle medaglie delle palestre e anche in questo caso i giocatori saranno completamente liberi di affrontare le sfide nell'ordine che preferiscono.

Un altro elemento particolarmente interessante svelato oggi riguarda il fenomeno Teracristal, che promette di influenzare pesantemente l'approccio ai combattimenti di Pokémon Scarlatto e Violetto. Dopo le Megaevoluzioni, le mosse Z e le trasformazioni Dynamax, la nuova gimmick di Game Freak permette ai nostri mostriciattoli di diventare luminosi e brillanti come cristalli. Estetica a parte, la teracristallizzazione potenzia gli attacchi e modifica il Tipo dei Pokémon a seconda del loro "teratipo", che può variare anche tra esemplari della stessa specie. Di conseguenza potrebbe essere necessario catturare più volte lo stesso Pokémon prima di trovare la combinazione perfetta per la teracristallizazione. Sono stati presentati anche i Raid Teracristal, un'attività simile sotto molti aspetti ai raid Dynamax, in cui 4 giocatori uniranno le forze per affrontare e catturare un Pokémon cristallizzato, che hanno maggiori probabilità di avere un "teratipo" raro.

Nel materiale presentato oggi abbiamo fatto la conoscenza anche di alcuni dei personaggi secondari che incontreremo durante l'avventura, sono stati svelati nuovi Pokémon e forme regionali di Paldea, e altri dettagli di Pokèmon Scarlatto e Violetto che trovate riassunti in questa notizia.

Che idea che vi siete fatti dalle ultime novità presentate da The Pokémon Company? Il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto vi ha impressionato positivamente o ci sono degli elementi che vi fanno storcere il naso? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

