Assassin's Creed Titans accantonato da Ubisoft in favore di Infinity, per un rumor

Assassin's Creed Titans, secondo un rumor, è il titolo di un gioco della serie che Ubisoft avrebbe accantonato al fine di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo di Assassin's Creed Infinity.

Alcuni giorni fa Bloomberg ha riferito di un rinvio per Assassin's Creed Rift, ma di questo fantomatico Titans non aveva ancora parlato nessuno, sebbene stando alla fonte delle voci si tratterebbe di un prodotto completo al 40%.

I rumor dicono che nel gioco avremmo utilizzato un personaggio creato da zero tramite un editor, che si ritrova intrappolato nell'Animus fra i ricordi di un Assassino, insieme ad altre persone che come lui stanno cercando di scappare.

Assassin's Creed Crossover Stories, Kassandra contro Eivor

Assassin's Creed Titans avrebbe riutilizzato alcuni mostri visti in Immortals Fenyx Rising come Cerbero, il Minotauro e l'Idra, aggiungendone di nuovi. Il team aveva previsto l'introduzione di parecchie creature, che però non sono mai state realizzate.

La fonte riferisce infine che Titans sarebbe stato legato ad Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey, con la comparsa di Eivor e Kassandra nell'hub sotto forma di personaggi non giocanti.