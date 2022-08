Pokémon Scarlatto e Violetto: ecco alcuni dei Pokémon esclusivi di ogni versione

Tra le tante novità presentate oggi da The Pokémon Company, sono stati svelati alcuni dei Pokémon esclusivi che troverete in Pokémon Scarlatto e Violetto, a seconda della versione che deciderete di acquistare.

Oltre a i due Pokémon Leggendari di copertina, ovvero Koraidon per Scarlatto e Miraidon per Violetto, Game Freak oggi ha confermato che come da tradizione i giochi di nona generazione avranno delle creature esclusive, ovvero che potrete catturare solo in una determinata versione del gioco.

Nello specifico stando alle nuove informazioni svelate oggi, solo in Pokémon Scarlatto sarà possibile catturare Stonjourner, Larvitar e le sue evoluzioni Pupitar e Tyranitar.

Mentre Eiscue, Bagon e le evoluzioni Shelgon e Salamence appariranno solamente in Pokémon Violetto.

Ovviamente questi sono alcuni dei mostriciattoli esclusivi delle due versioni del gioco, con la lista completa che sarà disponibile solo una volta che saranno disponibili nei negozi. A tal proposito, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriveranno su Nintendo Switch il prossimo 18 novembre.

Oggi The Pokémon Company ha presentato un nuovo trailer ufficiale e svelato tanti dettagli sui giochi di nona generazione, tra cui nuove creature, trasformazioni di cristallo e "Pokémon motocicletta".