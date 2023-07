Prime Day 2023, Amazon Kindle Unlimited: tre mesi gratis, la promozione termina oggi

Siamo all'ultimo giorno del Prime Day 2023 e questo significa che tramite Amazon Italia è quasi terminata l'offerta dei tre mesi di Kindle Unlimited gratuiti per i clienti Prime idonei. Potete trovare la promozione a questo indirizzo: non fatevela sfuggire fintanto che siete in tempo.

L'offerta come già indicato è pensata unicamente per i clienti Prime "idonei": in caso, potrete sfruttare i 30 giorni gratis di Prime e poi accedere alla prova gratuita di Kindle Unlimited. Vi ricordiamo poi che la promozione ha dei limiti: se avete già sfruttato la prova gratuita, vi è la possibilità che non sia disponibile questa offerta. Inoltre, nel caso nel quale vogliate proseguire l'abbonamento dopo la fine del periodo di prova, il prezzo sarà di 9,99€. In caso contrario basterà annullare la sottoscrizione prima del rinnovo.

Amazon Kindle Unlimited permette di leggere senza costi aggiuntivi molteplici contenuti, tra romanzi, fumetti, manuali, ma anche visual novel e non solo. In totale vi sono oltre un milione di prodotto a disposizione in ogni istante. Il servizio può essere utilizzato ovviamente tramite il proprio Kindle, ma anche semplicemente tramite l'app per mobile o per computer. All'interno del servizio troverete non solo romanzi classici molto famosi ma anche le ultime novità italiane e internazionali.