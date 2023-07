ID@Xbox: le migliori demo da provare questa settimana

Nella giornata di ieri è andato in onda l'ID@Xbox Showcase, l'evento Xbox incentrato sul programma dedicato al panorama indie, uno spazio in grado di accogliere e supportare piccole produzioni da far conoscere al grande pubblico. In concomitanza con questa diretta i giocatori hanno avuto accesso a una lista di demo che saranno presenti nell'Xbox Store, per un totale di circa 40 giochi. Queste versioni di prova saranno disponibili fino al 17 luglio, sette giorni in cui i giocatori potranno scaricare gratuitamente piccoli assaggi di quelli che saranno i protagonisti dell'Xbox Game Pass. In questo articolo vi porteremo a scoprire le demo ID@Xbox più interessanti e i giochi da tenere d'occhio tra quelli disponibili nello store Xbox.

Sea of Stars Sea of Stars, atteso titolo dai creatori di The Messenger, è disponibile in versione demo durante la settimana dedicata ai titoli ID@Xbox Una versione di prova di Sea of Stars è stata già protagonista dello Steam Next Fest tenutosi lo scorso mese, e se avete perso l'occasione di provarlo non potete farvi sfuggire questa occasione. L'RPG a turni di Sabotage Studio, gli autori dell'acclamato The Messenger, è ormai prossimo al debutto, fissato per il 29 agosto 2023, e questa potrebbe essere l'ultima occasione per poterlo provare in attesa della versione completa.

Lies of P Anche Lies of P è presente nella lista delle demo dell'ID@Xbox di quest'anno Di Lies of P ne abbiamo parlato molto anche sulle nostre pagine ma dato il grande interesse per il titolo di Neowitz, non potevamo non segnalare anche questo appuntamento. Fino al 17 luglio potrete provare ancora più approfonditamente questo particolare souls-like prima dell'arrivo sul mercato, slittato da agosto alla fine di questo anno senza una data certa.

Daymare: 1994 Sandcastle Invader Studios ci porta a scoprire alcuni dettagli del suo nuovo Daymare: 1994 Sandcastle grazie ad una demo all'ID@Xbox Lo studio italiano Invader Studios torna protagonista con Daymare: 1994 Sandcastle, il sequel del i Daymare: 1998. Con la demo presente nello store Xbox, potrete scoprire i primi dettagli inerenti alla storia, vestendo i panni di Dalila Reyes, un'ex spia del governo ora al servizio di un'unità chiamata HADES. Si tratta nuovamente di un action-survival alla Resident Evil nel quale dovremo sia sopravvivere alle mostruosità che popolano i livelli, sia addentrarci in una storia che non lesinerà colpi di scena e momenti davvero molto intensi.

The Wandering Village Il gioco di Stray Fawn Studio è già apparso in diverse conferenze, ma finalmente è arrivato il momento di provare anche su console questo affascinante prodotto che vede come protagonista una misteriosa e maestosa creatura chiamata Onbu. Nel mondo post apocalittico di The Wandering Village, le piante hanno sparso spore velenose sulla superficie terrestre e i cittadini, per sopravvivere, cercano di ricreare una sorta di normalità sul dorso dell'errante creatura, costruendo un intero villaggio, ma con la necessità di dover anche convivere con l'enorme creatura.

Born Of Bread Un altro titolo che sicuramente vi consigliamo all'interno della lista dei titoli ID@Xboc è Born Of Bread Nei panni di una creatura fatta di pane vi troverete ad esplorare un ricco e colorato mondo in 2.5D con l'entusiasmo e l'ingenuità di un bambino, pronto a stupirsi di ciò che lo circonda nel suo viaggio alla scoperta dei misteri che si celano nel suo mondo. L'esplorazione si alterna a combattimenti a turni al fianco di amici conosciuti durante l'avventura, mentre gli scontri si basano sull'utilizzo di abilità speciali che il nostro protagonista può usare per avere la meglio sui cattivi.

Death Relives Nella lista dei titolo ID@Xbox che vi consigliamo di provare c'è l'interessante survival horror Death Relives Il gioco di Nyctophile Studios non ha ancora una data di uscita ufficiale ed è attualmente previsto per il primo trimestre del 2024, ma possiamo già assaporarne un piccolo assaggio di Death Relives grazie alla demo messa a disposizione questa settimana nello store Xbox. In questo survival horror in prima persona l'obiettivo è sopravvivere al dio azteco Xipe Totec, che presto scopriremo essere complice della morte della madre del protagonista Adrien, uno studente alla ricerca della verità tra misteri e creature assetate di sangue.

WrestleQuest Se siete in cerca di un titolo originale e divertente nella lista dei giochi disponibili in questa settimana dedicata a ID@Xbox, non perdetevi WrestleQuest Il genere RPG Fantasy e il wrestling si incontrano per dar vita a WrestleQuest, un originale titolo ad opera di Mega Cat Studios. Grazie a questa curiosa e bizzarra idea potremo sfoggiare le mosse di "Macho Man" Randy Savage, Andrè The Giant e Jake "The Snake" Roberts, alternando scontri dinamici sul ring a vere e proprie sezioni di esplorazione in un mondo open world ricco di personaggi con cui interagire con dialoghi a scelta multiple.