Project Zero: Maiden of Black Water, trailer di lancio e voti della stampa

Project Zero: Maiden of Black Water è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato da Koei Tecmo. Il gioco ha ottenuto voti generalmente contrastanti da parte della stampa internazionale.

Nella nostra recensione di Project Zero: Maiden of Black Water abbiamo sottolineato le grandi atmosfere e l'ottima ambientazione del survival horror a base di fantasmi e macchine fotografiche, ma anche i limiti di una remaster che fa il minimo indispensabile e non può ovviare ai problemi originali del titolo.

Nonostante ciò, alcune testate hanno decisamente apprezzato questa riedizione, premiandola con valutazioni sorprendentemente alte, vedi il "solito" 10 di Digitally Downloaded. Altri siti sono stati più critici, scendendo fino al 4 di Destructoid.

Project Zero: Maiden of Black Water, la bellissima protagonista del gioco, Yuri

Project Zero: Maiden of Black Water, i voti della stampa internazionale