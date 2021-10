PlayStation Now a metà prezzo da Sony, manca poco tempo alla fine dell'offerta!

PlayStation Now è attualmente a metà prezzo, con un'offerta speciale da parte di Sony che consente di acquistare l'abbonamento da 12 mesi a con il 50% di sconto ma solo per un altro paio di giorni prima della fine della promozione.

L'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now ha attualmente uno sconto del 50% che porta il suo prezzo a 29,99 euro invece di 59,99 euro standard, rendendolo decisamente interessante anche per i più indecisi a prendere parte al servizio Sony, trovate il tutto a questo indirizzo.

The Last of Us 2 fa parte delle nuove aggiunte di ottobre al catalogo di PlayStation Now

Ricordiamo però che l'offerta è a tempo limitato e sta per scadere, visto che sarà valida solo fino a domenica.

La promozione terminerà alle 23:59 (BST) del 31 ottobre 2021, dunque avete altri due giorni per poterne approfittare. Vi rimandiamo dunque alla pagina ufficiale della promozione sul sito di PlayStation Store, ricordando che l'abbonamento può essere utilizzato su PS4 e PS5 per i giochi in streaming e in download, mentre su PC è ovviamente disponibile solo in streaming.

Pochi giorni fa sono stati svelati due giochi di novembre in arrivo nel catalogo, ovvero Mafia: Definitive Edition e Celeste, ma diverse aggiunte molto interessanti sono state effettuate a ottobre 2021, con The Last of Us 2 tra i giochi disponibili nel catalogo per gli abbonati.