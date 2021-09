Le migliori configurazioni PC da gaming, divise per fascia di prezzo

Le migliori configurazioni per PC da gaming divise per fasce di prezzo, con i nostri parametri per scegliere quella ideale per ogni giocatore.

Assemblare un PC da gioco è un'operazione sempre più facile, ma richiede comunque alcuni passaggi da non dare per scontati, primo tra tutti la scelta della componentistica che è protagonista della nostra guida alle migliori configurazioni PC per giocare. A questo vanno poi aggiunti l'assemblaggio, la verifica e l'installazione, tutti procedimenti relativamente semplici ma da affrontare con attenzione per evitare problemi e ottenere il massimo dalla propria configurazione. Serve quindi un po' di pazienza, o qualche soldi in più per avvalersi della mano d'opera di professionisti, ma può valerne la pena per una moltitudine di motivi. Il vantaggio del PC da gaming è sempre stato quello di non essere solo una macchina da gioco ed è stato questo a salvare il computer dal crollo della domanda per le configurazioni da ufficio. A trarne beneficio, complice l'esplosione dello smart working e del mondo del lavoro creativo, sono stati quei PC che pur garantendo una produttività elevata godono di un appeal più elevato, grazie a soluzioni grafiche sempre più potente chi consentono di giocare, di creare contenuti di ogni genere e di fruire a 360 gradi di un ecosistema che oggi è ben diverso rispetto a quello di venti anni fa. Oggi il PC non è più limitato da prezzi astronomici, benché la carenza di GPU abbia comunque costretto qualcuno a spendere ben più di quanto sperato, o dal fenomeno delle esclusive console che, pur continuando a esistere, escono quasi sempre in versione Windows, arricchendo una libreria di titoli immensa e non più vincolata ai problemi di compatibilità dei titoli pensati per DOS e per le prime versioni del sistema operativo Microsoft. Senza contare che molti di quei titoli, grazie a DOSBox ma anche al lavoro di piattaforme come GoG e Steam, sono perfettamente giocabili sulle macchine moderne. Da non dimenticare inoltre il valore aggiunto della moltitudine di giochi gratuiti, degli sconti massicci, dei titoli pensati per girare su qualsiasi configurazione e degli abbonamenti tra i quali spicca senza dubbio il servizio Xbox Game Pass che va a braccetto con Xbox Cloud Gaming, integrato in modo nativo in Windows 11. Ma non è certo l'unico attore per il gioco in streaming, capace di rendere un PC da gioco di fascia bassa, ma attrezzato con buone periferiche, una macchina da gioco di prima classe. Non è un caso che la nostra guida alle migliori configurazioni PC da gaming parta proprio da una tipologia di macchina modesta ma che oggi garantisce margini di movimento un tempo impensabili a fronte di una spesa decisamente contenuta.

Le migliori configurazioni PC per giocare: i nostri parametri Il nostro obiettivo nel definire le migliori configurazioni PC per giocare è ovviamente quello di garantire la miglior esperienza possibile in base al budget disponibile. Sotto una certa soglia i compromessi sono inevitabili e la definizione di PC da gioco vacilla di fronte ai limiti delle soluzioni integrate, ma nel caso dei processori più recenti i processori con GPU inclusa hanno compiuto passi in avanti notevoli, garantendo un certo margine di movimento in 1080p. Da qui la configurazione al di sotto dei 600 euro, consigliata però solo a chi ha la consapevolezza di essere limitato a determinate tipologie di gioco o punta a giocare con i servizi in streaming, pensati proprio per giocare in alta qualità su dispositivi modesti. Detto questo, il nostro consiglio è quello di non cedere alla fretta e prendere in considerazione in funzione di una macchina più versatile e più longeva. D'altronde non è detto che il nostro genere preferito, per quanto popolato da titoli leggeri, non si evolva nel prossimo futuro, portando a requisiti hardware superiori. Inoltre non è detto che non venga voglia di affrontare titoli più complessi, magari legati alla realtà virtuale, in un mondo sempre più permeato dal gaming. Ed è da questi presupposti che nasce la prima vera configurazione da gioco, quella al di sotto dei 1000 euro che non eccede in lussi ma garantisce buona potenza di calcolo e gaming in 1080p di qualità. Per quanto riguarda configurazioni più costose la risoluzione di riferimento passa al 1440p, in rapida diffusione grazie a monitor dall'ottimo rapporto tra prezzo e qualità, ma è chiaro che salendo di livello diventano possibili anche il 3440x1440p, il 4K e persino il 5K panoramico, almeno in alcuni casi. D'altronde ogni titolo ha un diverso peso sulle risorse hardware e nel computo vanno incluse tecnologie come la nuova AMD FidelityFX Super Resolution e come l'avanzatissimo upscaling NVIDIA DLSS, in futuro destinato ad essere affiancato da tecncologie simili anche nel caso delle AMD Radeon di prossima generazione e delle imminenti GPU Intel Arc Alchemist. Parlando di alte risoluzioni, al momento l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale di NVIDIA è quello che gode del maggior supporto e della miglior resa qualitativa, cosa che per le soluzioni più performanti ci ha portato scegliere puntualmente le NVIDIA GeForce RTX 3000, pur non avendo preferenze. D'altronde le GPU AMD Radeon RX 6000 godono di una potenza in rendering nativo eccezionale e possono risultare preferibili per chi punta al massimo framerate in specifici titoli. Ma parlando di configurazioni versatili le schede NVIDIA, complice la dotazione superiore in relazione all'illuminazione ray tracing, risultano più appetibili.

PC da gaming sotto i 600 euro Per la configurazione PC da gaming più economica ci affidiamo a un processore con grafica integrata, una SSD SATA III per contenere il prezzo potendo comunque contare su caricamenti rapidi e un case di fascia bassa, seppur comunque di fattura discreta. Una delle scelte più gettonate per questa fascia è l'AMD Ryzen 5 3400G, un processore dotato di un'ottima GPU integrata e piuttosto valido anche in quanto a prestazioni complessive. L'ampia richiesta ne ha però gonfiato il prezzo, rendendolo difficile da trovare a cifre accettabili presso i grandi rivenditori. A salvarci, però, c'è un'alternativa che nonostante il prezzo consigliato superiore risulta più abbordabile. Parliamo del nuovo AMD Ryzen 5600G, alternativa meno spinta dell'AMD Ryzen 5600X ma include una GPU integrata che risulta più performante di quella dell'AMD Ryzen 3400G nei titoli più recenti. Inoltre gode di margini di overclock abbondanti che permettono di recuperare parecchio terreno rispetto al modello della serie X. In quanto a prestazioni effettive questa configurazione è in grado di garantire in 1080p oltre 100 fps in CounterStrike:GO e 70 fps in Grand Theft Auto V, con impostazioni grafiche medie. Accontentandosi invece delle impostazioni minime tocca 30 fps in Assassin's Creed: Valhalla, quasi 50 fps in DOOM Eternal e circa 25 fps in Cyberpunk 2077, con una qualità visiva comunque elevata e con la possibilità di scendere alla risoluzione 720p per superare i 30fps. BUDGET Componente Prezzo PROCESSORE AMD Ryzen 5 5600G 3.9-4.4GHz 285,00 € SCHEDA MADRE MSI B550M-A PRO 80,00 € SCHEDA VIDEO integrata 0,00 € RAM Crucial Ballistix 2x8GB 3200 MHz CL16 80,00 € ALIMENTATORE EVGA 450 BR 80+ Bronze 40,00 € HARD DISK Kingston A400 480GB SATA III 45,00 € CASE Cooler Master MasterBox Q300L Mini Tower 45,00 € TOTALE 575,00 €

PC da gaming sotto i 1000 euro Entriamo nel mondo delle configurazioni PC da gaming vere e proprie con il passaggio a una GPU discreta in grado di offrire un'ottima esperienza di gioco in 1080p. Inoltre passiamo a un case di fascia più alta, un alimentatore più potente e una SSD M.2, con interfaccia PCIe 3.0, decisamente più performante e potenzialmente compatibile con la tecnologia DirectStorage. Per quanto riguarda la CPU passiamo a Intel con l'Intel Core i5-11600K, paradossalmente reperibile a prezzi non molto diversi da quelli dell0Intel Core i5-11400 nonostante la velocità maggiore e la natura sbloccata. Non guardiamo però all'overclock, accontentandoci del dissipatore di serie e di una scheda madre B560 in funzione del prezzo complessivo della build. Passando alla GPU siamo costretti ad affrontare il grosso problema della carenza di chip che ha alzato i prezzi di tutte le GPU in circolazione. Tra l'altro in questo caso le occasioni sono ancora più rare rispetto ai modelli di ultima generazione che di tanto in tanto sono disponibili al prezzo consigliato o comunque a prezzi più ragionevoli nel caso dei modelli custom. Ma qualche offerta, cercando e pazientando, si trova, come nel caso della GIGABYTE GeForce GTX 1650 SUPER OC 4G. Per quanto riguarda le prestazioni una configurazione di questo tipo combinata con la risoluzione 1080p e impostazioni al massimo promette quasi 40 fps in Assassins Creed Valhalla e un valori simili in Cyberpunk 2077, ovviamente senza ray tracing vista la mancanza di hardware dedicato sulla GPU. Per DOOM Eternal, sempre in qualità Ultra visti i requisiti di memoria della modalità Ultra Nightmare, parliamo invece di oltre 100 fps e nel caso di CounterStrike: GO la conta sale fino a circa 240 fps, con la possibilità di sfruttare monitor dal refresh molto elevato. GAMING Componente Prezzo PROCESSORE Intel Core i5-11600K 3.9-4.9GHz 260,00 € SCHEDA MADRE ASUS PRIME B560M-K 100,00 € SCHEDA VIDEO ASUS GeForce GTX 1660 Phoenix O6G 6 GB 320,00 € RAM Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200MHz CL16 80,00 € ALIMENTATORE Sharkoon WPM Gold Zero 550W 80+ Gold 60,00 € HARD DISK Crucial P2 CT1000P2SSD8 1 TB M.2 PCIe 3.0 100,00 € CASE MetallicGear Neo Silent Mid Tower 60,00 € TOTALE 980.00 €

PC da gaming sotto i 1500 euro Avvicinandoci ai 1500 euro possiamo riservare una fetta maggiore del budget alla GPU, utile visti i prezzi elevati dei modelli subito dispobili e il target che include 1080p ad altissimo refresh e 1440p a 60 fps circa. Ci teniamo invece CPU di fascia media che garantisce comunque una potenza complessiva notevole grazie agli avanzamenti di questi anni. Il tutto condito dal supporto PCIe 4.0 anche se per questioni di budget restiamo su una SSD PCe 3.0 ad alte prestazioni. Il processore in questione è l'AMD Ryzen 5 5600X, dotato di 24 linee PCIe 4.0 che possono essere sfruttate anche con schede madri AMD B550 e abbinato a un dissipatore stock dignitoso, sia dal punto di vista estetico che da quello delle prestazioni. Inoltre ci da l'occasione di mettere su una configurazione tutta AMD, anche se la scelta della GPU riguarda più che altro il prezzo. Al momento infatti stanno spuntando delle AMD Radeon RX 6700 XT a prezzi meno gonfiati, seppur comunque alti. Priva di Tensor core, la GPU AMD è sprovvista di upscaling legato all'AI, ma in alcuni giochi può sfruttare la tecnologia FidelityFX Super Resolution, meno avveniristica della tecnologia NVIDIA DLSS, ma comunque più raffinata degli upscaler tradizionali. Inoltre gode di un'ottima potenza di rendering che in alcuni giochi garantisce vantaggi notevoli in termini di framerate. Nello specifico, partendo dalle prestazioni in 1080p con impostazioni grafiche massime e senza tecnologie accessorie, parliamo di oltre 100 fps in Assassins Creed Valhalla, 80 fps in Cyberpunk 2077 e fino a 260 fps con qualità Ultra Nightmare in DOOM Eternal. Per quanto riguarda CounterStrike: GO, invece, il framerate medio supera la soglia dei 500 fps, stabilmente con la grafica al minimo. Proseguendo con i punteggi 1440p, sempre in qualità ultra, la GPU AMD spinge Cyberpunk 2077 a oltre 60fps, supera la soglia dei 70 con Valhalla, riesce ad avvicinarsi ai 200 fps con DOOM Eternal e supera i 300 fps in CS: GO, in questo caso a prescindere dalle impostazioni grafiche. GAMING Componente Prezzo PROCESSORE AMD Ryzen 5 5600X 3.7-4.6GHz 280,00 € SCHEDA MADRE ASUS PRIME B550K 90,00 € SCHEDA VIDEO XFX SPEEDSTER SWFT 309 Radeon RX 6700 12 GB 825,00 € RAM Crucial Ballistix 2x8GB 3200 MHz CL16 80,00 € ALIMENTATORE Sharkoon WPM Gold Zero 650W 80+ Gold 65,00 € HARD DISK Samsung 980 1 TB M.2 PCIe 3.0 100,00 € CASE BitFenix Nova Mesh SE Mid Tower 60,00 € TOTALE 1500.00 €

PC da gaming sotto i 2000 euro Arrivati alla configurazione da 2000 euro passiamo agli 8 core, anche in questo caso targati AMD in forza di consumi, relative temperature e prezzo che ci lascia un buon margine per puntare su una GPU che non compie un salto imperioso in termini di potenza bruta rispetto alla precedente, ma garantisce comunque prestazioni superiori e può fare leva su tecnologie più avanzate. Infine ci permettiamo uno storage SSD PCIe 4.0 seppur non top di gamma, 32 GB di memoria, una scheda madre con chipset AMD X570 e un dissipatore aftermarket, rigorosamente ad aria. Il processore scelto, lo avrete intuito, è il Ryzen 7 5800X, stabilmente disponibile a circa 400 euro da ormai parecchio tempo e forte di ottime prestazioni in gioco grazie ai miglioramenti dell'architettura Zen 3. In 1080p, va detto, risulta leggermente inferiore ai top di gamma Intel di ultima generazione, almeno in alcuni giochi, ma stiamo parlando di una configurazione che guarda al 1440p ad alto framerate e che può dare soddisfazioni anche in 4K e, di conseguenza, se la cava bene anche in 3440 x 1440. La NVIDIA RTX 3070 Ti non è molto più potente della NVIDIA RTX 3070, ma visti i rincari si trova spesso a pressi analoghi e garantisce comunque un pizzico di pepe in più. Detto questo la base è la stessa con la tecnologia NVIDIA DLSS garantisce in diversi titoli la possibilità di spingere al massimo ray tracing e impostazioni grafiche in 1440p, toccando framerate decisamente elevati e garantendo ottime prestazioni anche in risoluzione 3440 x 1440 per chi punta alla spettacolare immagine panoramica dei monitor con formato 21:9. In alcuni casi, parlando di prestazioni, la scheda NVIDIA deve chinare il capo alla concorrenza, come nel caso di Assassin's Creed Valhalla. Ma il titolo Ubisoft, in 1440p con qualità ultra, gira comunque a quasi 70 fps e risulta giocabile anche in 4K con 50 fps. Prende il largo, inoltre, quando entra in campo il DLSS, anche se il pesante Cyberpunk 2077 non supera quota 80 fps anche con l'upscaling attivo che in modalità qualità non riesce a compensare l'attivazione del ray tracing, cosa evidente di fronte a un framerate inferiore ai 50fps. Ma il DLSS in modalità prestazioni riporta il framerate al di sopra dei 60 fps e consente di giocare in 4K a circa 40 fps. Non male, anche se le cose vanno in modo ben diverso con DOOM Eternal che gira a quasi 200 fps in 1440p e 120 fps in 4K, con ray tracing e DLSS alla massima qualità. EXTRA Componente Prezzo PROCESSORE AMD Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz 400,00 € DISSIPATORE Scythe Mugen 5 55,00 € SCHEDA MADRE MSI MPG X570 GAMING PLUS 160,00 € SCHEDA VIDEO ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo 8 GB 940,00 € RAM Crucial Ballistix DDR4 3600MHz CL16 90,00 € ALIMENTATORE Corsair RM750x 80+ Gold 115,00 € HARD DISK Sabrent Rocket Q4 1TB M.2 PCIe 4.0 150,00 € CASE NZXT H510 Mid Tower 85.00 € TOTALE 1995.00 €