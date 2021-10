Riders Republic, il trailer di lancio dello sportivo Ubisoft è spettacolare

Riders Republic è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Ubisoft.

Dopo la prova gratuita da Riders Republic su PC e console, gli utenti possono finalmente provare l'esperienza sportiva a base multiplayer nella sua forma completa e lanciarsi in folli gare di vario tipo.

Con partite da oltre 50 giocatori in contemporanea, la frenesia è assicurata: potremo competere da soli o all'interno di squadre più o meno affiatate a bordo di bici, sci, snowboard o tute alari nell'ambito di un ampio open world!

Personalizza il personaggio per mostrare il tuo stile agli amici e agli avversari. Esplora il mondo aperto in bicicletta, sci, snowboard o tuta alare nella modalità Carriera o negli eventi multigiocatore.

Scatenati sulle vette dei più famosi parchi nazionali americani come Yosemite, Zion e Bryce Canyon.