Riders Republic, prova gratuita di una settimana su PC e console: date e dettagli

Riders Republic sarà protagonista di una prova gratuita su PC e console della durata di una settimana, dal 21 al 27 ottobre. Sarà possibile giocare per quattro ore e conservare i progressi qualora si decidesse di acquistare la versione completa.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di Riders Republic, il folle sportivo di Ubisoft vanta una modalità carriera molto ricca e variegata, e in generale una struttura davvero piena di cose da fare, sebbene alcuni aspetti dell'esperienza ancora non convincano del tutto.

Durante il periodo di prova gratuita, "i giocatori saranno invitati a partecipare alla sfida Fuori di Testa: una gara multiplayer che offre ai giocatori la possibilità di vincere dei premi", si legge nel comunicato ufficiale. "Per partecipare, i giocatori dovranno prima finire l'onboarding e raggiungere 20 stelle per sbloccare il 'contest esclusivo multiplayer' di ShackDaddy per accedere alla gara di massa."

I giocatori che arriveranno tra i primi 10 in una gara di massa saranno inseriti in un'estrazione casuale, dove un giocatore vincerà una bici personalizzata Canyon x Riders Republic e una Gold Edition di Riders Republic. Anche gli altri vincitori riceveranno una Gold Edition di Riders Republic. Per iscriversi alla sfida Fuori di testa, si prega di visitare questo sito.

La Settimana di prova, a tempo limitato, includerà tutte e cinque le progressioni di carriera e le modalità multigiocatore: